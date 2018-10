Sporting pede autorização à CMVM para emitir novo empréstimo obrigacionista

Nova emissão deverá ocorrer antes de 26 de novembro.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 20:03

A administração da Sporting SAD já enviou para a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) o prospeto para uma nova emissão obrigacionista que deverá ocorrer antes de 26 de novembro.



A CMVM está a analisar os dados confirmou o CM.



Esta análise passa por saber se está refletido no prospeto as rescisões e as compensações recebidas pela SAD, em virtude da desvinculação de vários jogadores em consequência dos acontecimentos de Alcochete.



O banco que será responsável pelo novo empréstimo obrigacionista é o Montepio Investimento.