Um golo do menino Henrique Araújo, de 20 anos, salvou esta sexta-feira o Benfica de uma derrota frente ao Vizela na Luz, numa partida marcada pela expulsão de Taarabt (6’), uma bola na trave de Meité (73’) e um penálti por assinalar a favor das águias por mão de Ofori (também aos 73’).









Nélson Veríssimo mexeu no onze, deixando Everton no banco e colocando Diogo Gonçalves no seu lugar. Lázaro e Morato entraram na equipa que esteve órfã de Otamendi, Gilberto e Yaremchuk. E ainda os jogadores procuravam ambientar-se ao jogo quando Taarabt, com uma entrada desnecessária com a sola sobre Sarmiento, acabou expulso.

O Vizela mostrou desde cedo que ia encarar o Benfica olhos nos olhos. Boa circulação de bola e pressão alta na saída das águias. Aliás, esse ‘pressing’ esteve na origem da falta de Taarabt. A verdade é que o Benfica demonstrou algumas dificuldades para ter bola. E com dez essas carências foram ainda mais amplificadas. O meio-campo ressentiu-se.





As ocasiões de golo foram raras e só mesmo ao cair do pano da primeira parte se ouviu um bruá na Luz, quando Darwin cabeceou para uma defesa por instinto de Pedro Silva. Antes, Odysseas defendeu um remate de Sarmiento.





Na etapa complementar, o Vizela entrou a todo o gás. E causou perigo. Álvaro Pacheco fez entrar Marcos Paulo e Nuno Moreira e estes estiveram imparáveis. Weigl evitou um golo com um corte a tirar a bola de Marcos Paulo.





Rafa ainda deu um ar da sua graça com um slalom pelas linhas adversárias, mas Darwin permitiu nova defesa de Pedro Silva. O jogo ganhou ânimo e a toada foi de parada e resposta.





E foram os vizelenses que se colocaram em vantagem por Cassiano. A reação da águia foi enérgica e o aviso foi dado por Meité com um remate à trave. Mas foi Henrique Araújo que evitou o escândalo ao liderar a revolta encarnada com um golo e um punhado de ocasiões que fazem prever um grande futuro. A águia sofreu e pode ver os rivais fugirem na tabela.



Henrique Araújo endiabrado

O menino da equipa B, melhor marcador da II Liga (13 golos) entrou para o lugar de Morato. Participou em quatro jogos na equipa principal como suplente utilizado e a verdade é que precisou de apenas 43 minutos em campo para marcar.



Taarabt expulso aos 6’

O médio teve uma entrada desnecessária, de sola, sobre Sarmiento, logo aos 6’. O juiz mostrou amarelo, mas o VAR fez mudar a cor do cartão para vermelho. No Benfica, só Porfírio foi expulso mais rápido em 2001 (4 minutos com o Varzim).



Penálti por assinalar

Ajuda preciosa do VAR para confirmar o vermelho a Taarabt. Deixou uma grande penalidade por assinalar a favor do Benfica, quando Ofori tirou a bola da cabeça de Vertonghen com a mão. Weigl também cortou com a mão mas estava fora da área.



"Não percebo como o VAR não viu..."

"Há um lance que nos faz questionar o VAR [mão de Ofori]. Todos erramos, mas neste jogo não percebo como o VAR não viu. Estamos muito desiludidos com o resultado. A jogar com menos um desde muito cedo acabou por dificultar a tarefa, mas os jogadores foram bravos", disse esta sexta-feira Nélson Veríssimo sobre o empate do Benfica, acrescentando: "Os nossos jogadores fizeram tudo para sair com os três pontos."