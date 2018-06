Herrera ausenta-se da seleção do México após escândalo sobre festa com mulheres

Imprensa mexicana diz que jogador está em Portugal para resolver "problemas pessoais".

Héctor Herrera, médio do FC Porto, foi autorizado pela equipa técnica do México a viajar para Portugal, onde o jogador tem a sua família, na sequência de uma festa onde participaram vários internacionais 'Ticos' e que envolveu cerca de 30 mulheres.O jornal local 'Récord' alega que o futebolista ausentou-se para resolver "problemas pessoais".A celebração ocorreu no último sábado, depois do triunfo caseiro frente à Escócia (1-0), tendo servido como uma despedida antes de partir para solo europeu, com vista à participação no Mundial'2018.Além de Herrera, a festa contou também com Raúl Jiménez, do Benfica, e Jesús Corona, também jogador dos azuis e brancos, entre outros.O mexicano deverá voltar a juntar-se à seleção, que se encontra a estagiar em Copenhaga esta quinta-feira.