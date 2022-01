A 55ª edição do Rali de Portugal vai estar na estrada entre os dias 19 e 22 de maio e tem este ano uma novidade: a presença de carros híbridos em pisos de terra batida, segundo anúncio feito pela organização.









A competição, com grandes tradições no calendário desportivo nacional e que atrai milhares de adeptos, volta a ter como palco o Centro e o Norte do País. No mapa do circuito mundial de ralis (WRC), figura como 4ª prova da temporada, num total de 13. E a grande novidade é mesmo a inclusão de carros híbridos. Os motores a gasolina de 1.6 litros, utilizados desde 2011, podem agora ser complementados com motores elétricos, capazes de dar um impulso extra de 100 kW (136 cavalos).

Como é hábito, à competitividade das provas especiais de classificação é acrescentado o espetáculo das superespeciais, que são três e terão lugar em Coimbra, Lousada e Porto. Volta também a haver, no primeiro dia, o tradicional ‘shakedown’ em Baltar, no concelho de Paredes, entre as 9h00 e as 14h00.





A 55ª edição do Rali de Portugal tem um percurso total de 1535,35 quilómetros, dos quais 343,3 são cronometrados, num total de 22 classificativas.





O Mundial arrancou no passado fim de semana com o Rali de Monte Carlo, com a vitória do francês Sébastien Loeb (Ford Puma). Segue-se o Rali da Suécia (24 a 27 de fevereiro).