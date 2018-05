Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Humberto Coelho diz que "expectativas estão muito altas" para Portugal no Mundial

"Portugal é campeão da Europa e logicamente que tem um estatuto diferente, isso é bom para nós, mas também é mais responsabilidade", afirmou.

O vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) Humberto Coelho disse esta segunda-feira que as expectativas quanto à participação da seleção nacional no Mundial2018, na Rússia, "estão muito altas", mas acredita que vai estar preparada.



Questionado sobre se, por ser campeão da Europa, Portugal é um dos favoritos no campeonato do Mundo que vai começar dentro de pouco mais de duas semanas na Rússia, o antigo selecionador nacional e atual vice-presidente da FPF notou que Portugal tem agora outro estatuto, mas avisou para o nível de um Mundial.



"Portugal é campeão da Europa e logicamente que tem um estatuto diferente, isso é bom para nós, mas também é mais responsabilidade. As expectativas estão muito altas. Atenção: é um campeonato do Mundo em que vamos defrontar futebol de todos os continentes, de todo o mundo, temos que nos preparar bem, vamos ter grandes dificuldades, mas vamos estar preparados para isso", disse à margem da cerimónia da entrega dos prémios CNID (Associação de Jornalistas de Desporto) 2018, em Braga.



Humberto Coelho recordou a fase de qualificação, tendo frisado que depois de ter perdido o primeiro jogo a equipa liderada pelo selecionador Fernando Santos "ganhou os seguintes, os que tinha que ganhar".



"Isso dá muita estaleca, muita confiança e motiva. Vamos continuar nesse caminho para conseguirmos os nossos objetivos", disse.



Cristiano Ronaldo ainda não chegou à seleção porque jogou no sábado pelo Real Madrid, tendo ajudado a equipa espanhola a conquistar a sua 13.º Liga dos Campeões (quinta pessoal).



"A coisa a que o Cristiano Ronaldo está mais habituado é a ganhar e isso é o que queremos também. Vamos esperar que connosco também ganhe e ele vai com certeza manter esse espírito e a ambição que ele tem de chegar sempre mais alto", afirmou.



Portugal recebe hoje a Tunísia, cuja seleção Humberto Coelho já orientou, no primeiro jogo particular de preparação para o Mundial2018 que vai ter lugar no Estádio Municipal de Braga, às 19h45.