Iker Casillas diz adeus aos relvados

Iker Casillas pode oficializar esta sexta-feira o seu adeus aos relvados, mas vai continuar na estrutura do FC Porto.Pinto da Costa já manifestou essa vontade. Falta apenas saber as funções que o guarda-redes, de 38 anos, irá desempenhar.Casillas, no entanto, ainda não confirmou se vai ou não terminar a carreira. Tudo indica que o deverá fazer hoje, depois de uma consulta médica."O mesmo que este ‘tweet’ de há um mês, tirando a parte da reavaliação com o médico. Mais que não seja porque a tenho amanhã [hoje]. Abraço a todos", escreveu ontem o espanhol, remetendo depois para uma mensagem que escreveu a 17 de maio: "Haverá um dia que terei de me retirar. Deixem-me anunciar quando chegar o momento. Por agora, tranquilidade. Fui observado pelo Dr. Filipe Macedo. Está tudo bem. Isso sim é uma grande notícia que queria dar a todos".O guardião espanhol sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante um treino matinal do FC Porto, a 1 de maio.Foi hospitalizado numa unidade privada de saúde, no Porto, onde foi submetido a um cateterismo de urgência e, cinco dias depois, recebeu alta hospitalar.Iker Casillas, que chegou ao Dragão em 2015 proveniente do Real Madrid, tem sido titular indiscutível para Sérgio Conceição.Levantou o seu primeiro troféu no Estádio do Dragão na época 2017/18, ao conquistar o campeonato português. Seguiu-se o triunfo na Supertaça Cândido de Oliveira, em 2018.O FC Porto já está no mercado à procura de um guarda-redes para ocupar o lugar de Casillas. Buffon é um dos nomes apontados como possível sucessor.