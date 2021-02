FC Porto faz homenagem a Alfredo Quintana no Estádio do Dragão

O FC Porto pintou um mural junto ao Estádio do Dragão com imagens do jogador de andebol Alfredo Quintana, de forma a homenagear o atleta que morreu esta sexta-feira vítima de uma paragem cardiorrespiratória.



Alfredo Quintana jogava pelo clube portista desde 2010 onde disputou 431 partidas e conquistou seis títulos da Primeira Divisão, uma Taça de Portugal e duas Supertaças. A estatura e o potencial sobressaíram às várias lesões que foi tendo ao longo do seu percurso e muitos consideram-no como um dos melhores guarda-redes de andebol do mundo.

Ver comentários