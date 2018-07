Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Imprensa espanhola dá saída de Ronaldo do Real Madrid como fechada

Programa de TV 'El Chiringuito' anuncia saída pelo valor proposto pela Juventus: 100 milhões.

15:26

O Real Madrid vai acertar esta terça-feira com a Juventus a transferência de Cristiano Ronaldo para Itália por 100 milhões de euros, informa em Espanha o programa de TV 'El Chiringuito de Jugones'. Os jornais 'Marca' e 'As' também estão a dar o negócio por concluído.



O acordo entre o jogador e o clube transalpino há muito foi alcançado (vai receber 30 milhões de euros por época), faltava apenas acertar o valor a pagar pelos transalpinos aos merengues. O Real Madrid já terá aceite os 100 milhões de euros, pelo que está por horas a transferência do melhor jogador do mundo para o Calcio.



Recorde-se que o presidente da Juventus viajou esta terça-feira para a Grécia, onde Ronaldo e a família se encontram de férias. Especula-se que Andrea Agnelli possa regressar a Itália com o jogador.