Inglaterra vence Croácia no arranque do grupo D do Euro2020

A Inglaterra estreou-se este domingo com uma vitória no grupo D do Euro2020 de futebol, ao bater a Croácia por 1-0, em jogo disputado no estádio Wembley, em Londres.

Um golo de Raheem Sterling, aos 57 minutos, foi o suficiente para a equipa inglesa somar os primeiros três pontos na 'poule'.

Com esta vitória, a Inglaterra está provisoriamente na lidernaça do grupo, com três pontos, e fica a aguardar pelo desfecho do encontro que vai encerrar a primeira jornada, o Escócia-República Checa, a disputar na segunda-feira, enquanto a Croácia é para já última, sem pontos.