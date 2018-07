Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Italianos dizem que presidente do Real Madrid está a pedir mais dinheiro por Ronaldo

Florentino Pérez não gostou da forma como Cristiano e Mendes se têm portado.

21:23

O jornal italiano La Stampa garante esta sexta-feira que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, está "descontente" com o comportamento de Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes pela forma como têm gerido a situação da provável transferência do melhor do Mundo para a Juventus. Por esse motivo, o presidente do Real estará agora a pedir aos italianos 150 milhões de euros para vender CR7, ao invés dos já falados 100 M€.



Segundo o jornal, Florentino pretende que o capitão da Seleção Nacional torne público o seu desejo em sair, para "não debilitar ainda mais a sua imagem depois do adeus de Zidane".



Ainda assim, a Juventus mantém o otimismo relativamente ao negócio que, caso o líder merengue mantenha o finca-pé, poderá sofrer alguns atrasos.