Já é conhecido o onze do Sporting para o jogo com o Belenenses SAD. O jogo está agendado para as 20 horas e será disputado no Estádio Nacional. Rui Costa é o árbitro.



ONZE DO SPORTING: Adán; Luís Neto, Coates e Gonçalo Inácio; Porro, João Palhinha, João Mário e Nuno Mendes; Pote, Tabata e Tiago Tomás.

