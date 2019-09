Já são conhecidos os árbitros para os jogos de Benfica e FC Porto deste domingo.

Já são conhecidos os árbitros para os três jogos da Liga NOS deste domingo. Assim, no Sp. Braga-Benfica, jogo grande da jornada, estará Nuno Almeida, que terá o auxílio de Rui Costa no VAR.



Já na receção do FC Porto ao V. Guimarães, o árbitro será Carlos Xistra e o vídeoárbitro António Nobre. Por seu lado, o Tondela-Santa Clara será dirigido por Manuel Mota e no VAR estará Jorge Sousa.

Ver comentários