As subidas e descidas na 2.ª Liga foram aprovadas pelos clubes na Assembleia Geral da Liga, realizada esta segunda-feira.



A maioria dos clubes presentes deu o aval às promoções do Nacional e do Farense ao principal escalão e às descidas do Cova da Piedade e do Casa Pia ao Campeonato de Portugal.





A entrada em vigor da regra que permite a realização de cinco substituições nos jogos que restam da Liga NOS foi esta segunda-feira aprovada pelos clubes na Assembleia Geral extraordinária da Liga. A medida, que contempla também a possibilidade de cada clube levar para o banco até nove suplentes, irá entrar em vigor já na 26.ª jornada, uma ronda que arranca na terça-feira com o Gil Vicente-Famalicão.