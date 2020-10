João Almeida (Deceuninck-Quickstep) mantém a camisola rosa, símbolo de líder do ‘Giro’ (Volta a Itália) e até ampliou para dois segundos a vantagem sobre o equatoriano Caicedo (Education First) graças a uma bonificação numa meta volante da quarta etapa.O ciclista português terminou a tirada (ganha ao sprint pelo francês Arnaud Démare) integrado no pelotão, com o mesmo tempo do vencedor.Para hoje, prevê-se uma etapa mais complicada, pois inclui uma contagem de montanha de primeira categoria a 11 quilómetros da meta.