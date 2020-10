João Almeida faz história e é o novo camisola rosa na Volta a Itália

O ciclista português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) é o novo líder da Volta a Itália, após a terceira etapa, que terminou no topo do Monte Etna e que foi ganha pelo equatoriano Johnatan Caicedo (Education First).

Almeida tem o mesmo tempo de Caicedo na geral, mas tem vantagem nos centésimos de segundo no contrarrelógio da primeira etapa. O espanhol Pello Bilbao (Bahrain-McLaren) é terceiro, a 37 segundos.

Após uma longa fuga, Caicedo cortou a meta, instalada no Monte Etna, 150 quilómetros depois da partida em Enna, em 4:02.33, menos 21 segundos do que o italiano Giovanni Visconti (Vini Zabú-KTM) e 30 do que o holandês Harm Vanhoucke (Lotto Soudal).