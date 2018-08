João Benedito corrige lista e já tem condições para ir a eleições no Sporting

"A lista Raça e Futuro, liderada por João Benedito, corrigiu a falha apontada", pode ler-se através de comunicado.

A candidatura de João Benedito presidência do Sporting foi corrigida e está "em condições" de ir a eleições, juntando-se às de José Maria Ricciardi e Frederico Varandas, disse este sábado o presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube."A lista Raça e Futuro, liderada por João Benedito, corrigiu a falha apontada, estando neste momento em condições de ser aceite e presente a sufrágio no próximo dia 8 de setembro de 2018", disse Jaime Marta Soares, em nota enviada à agência Lusa, segundo avança o Record