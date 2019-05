Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Domingues nos ‘quartos’ do Estoril Open

Tenista português beneficiou da lesão de John Millman.

Por Filipe António Ferreira | 09:15

João Domingues fez esta quarta-feira história no Estoril Open ao alcançar pela primeira vez na carreira os quartos de final da prova, após a desistência do australiano John Millman, número 50 do Mundo.



O jogador natural de Oliveira de Azeméis, 214º colocado no ranking ATP, entrou com o pé direito no court central e, quando estava a liderar por 6-3 e 2-1, em 57 minutos, Millman subiu à rede e entregou o encontro e o passe para os quartos de final do único torneio ATP 250 português.



A desistência do australiano surgiu, contudo, numa altura em que João Domingues detinha algum ascendente no encontro. "Estou com muita motivação e o apoio do púbico dá-me ainda mais forças para continuar", disse Domingues, que vai defrontar o grego Stefanos Tsitsipas (10º).



No dia de ontem, destaque ainda para a desistência do italiano Fabio Fognini (lesão na perna esquerda).



O tenista, de 31 anos, que partia para o torneio que decorre no Clube de Ténis do Estoril como 2º cabeça de série e número 12 do ranking ATP, vai ser substituído pelo ‘lucky loser’ Filippo Baldi, 23 anos, que ocupa o 155º do ranking, no duelo de hoje contra o uruguaio Pablo Cuevas (67º).



João Sousa, número um nacional e campeão em título, regressa hoje ao court central (nunca antes das 13h00) para defrontar o belga David Goffin (25º) em jogo dos oitavos de final.



O português, atual 51º do ranking ATP, perdeu ontem em pares. A fazer dupla com o argentino Leonardo Mayer, o tenista vimaranense foi derrotado pelos britânicos Luke Bambridge e Jonny O’Mara, em dois sets, por 6-2 e 6-1.