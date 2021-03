João Palhinha diz que chamada à seleção "irá dar mais força e motivação"

O futebolista do Sporting João Palhinha, uma das novidades nos 25 eleitos de Portugal para a tripla jornada de apuramento para o Mundial de 2022, considerou esta terça-feira que a presença na convocatória "irá dar mais força e motivação".

Juntamente com o colega de equipa Nuno Mendes, o médio defensivo dos 'leões', de 25 anos, integra as escolhas de Fernando Santos, com vista aos desafios de qualificação do Grupo A, em março, diante do Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo.

"A felicidade e o orgulho que sinto neste momento e´ algo inexplica´vel. Mais do que um objetivo alcanc¸ado e´ um sonho de crianc¸a realizado. Representar o meu pai´s e estar presente num lote de campeo~es europeus e´ algo que ainda me ira´ dar mais forc¸a e motivac¸a~o para continuar a dar tudo dia para dia tal como sempre o fiz na minha vida", escreveu o médio defensivo, na sua conta da rede social Instagram.

Palhinha não esquece as pessoas mais importantes para si neste dia, nomeadamente a família e os amigos, a quem endereça "um agradecimento especial pelo apoio incondicional em todos os momentos".

Na conferência de imprensa realiza hoje, o selecionador português de futebol justificou a chamada do jogador 'leonino' por possuir "características próprias", que devem serem observadas de "perto e em contexto de seleção".

"O João tem tido uma prestação muito positiva. É um jogador com características próprias, é importante vir neste momento à seleção, porque não tem um trajeto de seleção muito grande e é muito importante tê-lo mais perto, avaliá-lo, em relação ao que a minha equipa pretende. O Sporting joga num modelo diferente e quer perceber como se comporta no contexto seleção", observou, então, Fernando Santos.

A formação das 'quinas', que se concentra na segunda-feira, estreia-se no Grupo A de apuramento para o Mundial Qatar2022 em 24 de março, com a receção ao Azerbaijão, deslocalizada de Alvalade para Turim, em Itália, por culpa da pandemia da covid-19.

Depois do embate com os azeris, Portugal cumpre fora os outros dois jogos da primeira jornada tripla, defrontando a Sérvia, em Belgrado, em 27 de março, e o Luxemburgo, na Cidade do Luxemburgo, três dias depois. Os três jogos começam às 19:45 (em Lisboa).

Para garantir uma oitava participação, e sexta consecutiva, no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, Portugal precisa de vencer o agrupamento, sendo que o segundo classificado jogará um 'play-off'.