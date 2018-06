Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Pedro assinou pelo FC Porto até 2023

Lateral-direito é reforço do clube portista.

23:02

O FC Porto confirmou a contratação de João Pedro. O lateral-direito assinou até 2023 pelos dragões e vem colmatar uma posição que tinha ficado em défice após as saídas de Ricardo Pereira e Diogo Dalot.



O defesa, de 21 anos, chega à Invicta proveniente do Palmeiras, mas em 2018 esteve ao serviço do Bahia, por empréstimo do Verdão. Vice-campeão mundial de Sub-20 em 2015, João Pedro também esteve emprestado à Chapecoense em 2017.