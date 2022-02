João Sousa afastado na primeira ronda do torneio de Doha

O tenista português João Sousa, número 86 do mundo, foi esta terça-feira afastado na primeira ronda do torneio de Doha, ao perder diante do sueco Elias Ymer, número 138 do ranking mundial.

Num encontro que opunha dois 'lucky losers' (repescados da fase de qualificação), Sousa esteve perto da vitória, quando chegou a liderar por 5-2 e esteve a servir para vencer quando estava 5-3, mas acabou por permitir ao adversário virar o marcador.

Sousa, de 32 anos, entrou melhor no encontro e venceu o primeiro parcial por 6-2, em apenas 30 minutos, tendo Ymer, de 25 anos, respondido no seguinte e vencido por 6-3, em 44 minutos.

O terceiro parcial foi o mais disputado, mas Sousa não conseguiu manter a vantagem que deteve, acabando por perder por 7-5, em um 'set' que durou uma hora e um minuto.

Os dois tenistas defrontaram-se pela segunda vez no espaço de duas semanas, tendo Sousa vencido o primeiro embate, quando afastou Ymer nas meias-fnais do torneio indiano de Pune, que viria a conquistar na final.