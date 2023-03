Jogador agredido nos distritais de Santarém revela: "Saí do campo a andar mas fiquei pior com o passar do tempo"

contactou Gonçalo Martins, que não se alongou muito acerca do assunto, visto não querer "falar mais sobre isso" nem de quem o agrediu. Ainda assim, disse ainda estar surpreendido com o que sucedeu e deixou um apelo: "Quero mostrar a minha indignação com o que aconteceu. Ainda estou incrédulo com o que se passou e espero que o caso, por ter viralizado nas redes sociais, seja o exemplo do que nunca pode acontecer no futebol."