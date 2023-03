Guarda-redes que pontapeou adversário em campo põe ponto final na carreira

O guarda-redes do Grupo Desportivo Marinhais, Francisco Lacão, colocou um ponto final na carreira, depois de neste domingo ter pontapeado repetidamente um adversário, num encontro da Associação de Futebol de Santarém.

O atleta anunciou através das redes sociais que, independentemente da sanção aplicada, coloca um "ponto final na prática desportiva". O jogador aproveitou o comunicado para pedir desculpa ao jogador agredido, admitindo que o ato é "inadmissível".

O desportista assumiu sentir vergonha pelo ato realizado e espera que a agressão seja tratada com a gravidade devida, para que "comportamentos como este não sejam aceites no desporto". Na publicação, Francisco Lacão também pediu desculpa ao Atlético Clube Recreativo Espinheirense - equipa que defrontou - e ao Grupo Desportivo Marinhais - clube no qual jogava.

O encontro terminou logo após a agressão e depois da entrada e intervenção da GNR na discussão gerada.