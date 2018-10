Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogador formado no Sporting acusa agente de burla

Diogo Rosado exige o pagamento de 120 mil euros a Paulo Rodrigues.

Por Mário Figueiredo | 09:06

Diogo Rosado, jogador formado no Sporting, acusa o empresário Paulo Rodrigues de burla em cerca de 120 mil euros, num processo que decorre no Tribunal do Porto.



O médio, de 28 anos, diz-se burlado num negócio no Luxemburgo, em que teria como sócios o empresário Paulo Rodrigues e a sua irmã.



"Entrei com 65 mil euros para abrir um restaurante. Eu entrava com uma parte e eles com outra. O restaurante nunca abriu. Há também um processo que envolve uma viatura no valor de 56 mil euros. Confiei nele, que era o meu empresário e o acordo não foi passado para o papel", disse ao CM Diogo Rosado que juntou ao processo os papeis das transferências do dinheiro.



"Andou a iludir-me com contratos que nunca apareceram e o mercado fechou. Quero só alertar os jovens para este tipo de pessoa", concluiu o médio que diz não ter nenhuma dívida como o empresário reclama.



Paulo Rodrigues nega dívida

O empresário Paulo Rodrigues negou as acusações e diz desconhecer os negócios que foram feitos entre o jogador e a sua irmã.



"O que sei é que a minha irmã foi fiadora dele num empréstimo bancário e emprestou-lhe um Porsche Panamera que era da empresa",disse, reclamando "uma dívida de 110 mil euros" ao jogador por comissões pelos seis clubes que lhe arranjou em quatro anos.