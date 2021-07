Jogo da Supertaça em Aveiro vai ter público nas bancadas. Conheça todas as regras a seguir

O jogo da Supertaça entre o Sporting Clube de Portugal e o Sporting Clube de Braga, marcado para este sábado pelas 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro, vai ter público.A PSP emitiu esta sexta-feira um comunicado a dar a conhecer os condicionamentos.Conheça as regras a seguir:

Condicionamentos à circulação de trânsito e ao estacionamento:

-A partir das 15H00 e até final do evento, existirá condicionamento de trânsito, nas imediações do Estádio (em especial, junto às 4 rotundas assinaladas na imagem abaixo), onde será feito o controlo de viaturas;

-O acesso aos parques por parte do público em geral, bem como dos adeptos, está devidamente sinalizado; osnão podem permanecer junto do recinto desportivo; apelamos, por isso, a que esses cidadãos não se desloquem para aquela zona da cidade.

Acesso ao interior do Estádio:

-O acesso do público ao Estádio só será efetuado mediante:

-Apresentação de bilhete;

-Apresentação de Certificado Digital de Vacinação COVID-19 ou, em alternativa, comprovativo de teste de antigénios com relatório laboratorial, efetuado até 48 horas antes do jogo; os menores de 12 anos estão dispensados de apresentação de teste, no entanto, têm de estar acompanhados por um adulto; a verificação do certificado/teste COVID será efetuada com rigor, pelo que a entrada no recinto poderá ser mais demorada; os espectadores deverão antecipar a chegada ao recinto, acautelando o tempo necessário para estes procedimentos;

-O cumprimento escrupuloso das regras sanitárias: medição da temperatura, uso permanente de máscara de proteção COVID-19, desinfeção das mãos e manutenção do distanciamento social; no interior do Estádio, deverão ser ocupadas apenas as cadeiras sinalizadas (duas livres – uma ocupada), o que corresponde a 33% da lotação do Estádio (cerca de 9.940 espectadores);

-Revista pessoal sumária.

Zonas com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos (ZCEAP):

-O Estádio, pela primeira vez, dispõe de duas "Zonas com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos (ZCEAP).

-A entrada nas ZCEAP só é permitida aos portadores de cartão de adepto e com bilhete válido para aquelas zonas;

-Apenas estes adeptos podem entrar com bandeiras, tambores e megafones (2 adereços por adepto), não sendo permitida a utilização destes objetos noutras zonas do Estádio.

Indicações gerais:

-A abertura de portas para a entrada de público no Estádio ocorre às 18H15;

-Não serão vendidos bilhetes no Estádio;

-Osna cidade terão denem zonas de acesso público para assistir ao jogo pela TV;-Osnão se encontrarão em funcionamento durante o evento desportivo;-Durante o intervalo os assistentes-Anas imediações do Estádio;-De acordo com a legislação em vigor, não será permitida a entrada no recinto deou suscetíveis de gerar ou possibilitar atos de violência, nomeadamente: guarda-chuvas; hastes de bandeira; objetos que, pelo seu tamanho e composição, possam ser arremessados; armas; artifícios explosivos ou pirotécnicos;-Não é permitido o consumo dena via pública; a entrada de público sob a influência de álcool ou de outras substâncias é também proibida, pelo que os cidadãos/adeptos suspeitos de se encontrarem nessa condição serão submetidos aos testes legalmente previstos;-Os atos de, bem como de, e ainda ados Assistentes de Recinto Desportivo ou da autoridade policial, implicam necessariamenteou, se praticadas antes da entrada, o impedimento de assistir ao evento.

No que respeita à sua segurança:

-Planeie antecipadamente a sua deslocação ao estádio, tendo em conta as condicionantes inerentes ao evento, a fim de evitar incidentes rodoviários;

-Não adquira bilhetes a desconhecidos nas imediações do recinto, evitando ser vítima de crime, nomeadamente, burla (aquisição de bilhete falso);

-Não deixe objetos de valor à vista no interior do seu veículo automóvel;

-Mantenha a sua carteira junto ao corpo e devidamente fechada, nos espaços com muita gente;

-Evite expor objetos de valor (telemóveis, carteiras, computadores…);

-Em caso de roubo, lembre-se que a sua vida e integridade física são mais importantes que os valores que possam levar. Não ofereça resistência!

-Mantenha a calma para poder raciocinar e evitar deixar-se levar pelas emoções.