John Textor em Lisboa para comprar Benfica

O investidor norte-americano John Textor está em Lisboa para comprar o Benfica. O empresário terá estado reunido esta quinta-feira à tarde com o empresário José António dos Santos, conhecido como ‘Rei dos Frangos’, no Hotel Ritz, em Lisboa. Textor continua a querer comprar 25% das ações da sociedade encarnada e não desiste do ‘negócio particular’, que foi intermediado pelo ex-líder do Benfica, Luís Filipe Vieira.Nas redes sociais, o investidor anunciou que estava em Lisboa para esclarecer as intenções em relação à sua entrada na SAD do Benfica. “Fico feliz por explicar as vezes que forem necessárias. Estou agora aqui em Lisboa para o fazer.” John Textor chegou a assinar um contrato de promessa, em que ofereceu 8,60 euros por cada ação do Benfica. Estaria disposto a pagar 50 milhões de euros para fechar o negócio. Deu 1 milhão de euros como sinal. A venda de 25% das ações do Benfica daria um lucro de 30 milhões de euros a José António dos Santos.