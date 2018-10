Jonas volta aos golos cinco meses depois

Águias dominaram mas como não jogaram bem só marcaram um golo até ao intervalo contra o Sertanense.

Por Octávio Lopes | 01:30

Mohamed Afzal, empresário de Rui Vitória, garante que o treinador não tem o lugar em risco. "O Benfica está bem. Melhor não podia estar", disse em declarações à Antena 1, em reação a declarações de António Carraça (ex-dirigente), que defendeu a saída do técnico no final do contrato, em 2020.



ANÁLISE

Golão de Gedson

Recebeu a bola de Zivkovic, ajeitou-a para o pé direito e, fora da área, Gedson disparou violento ao ângulo superior da baliza do Sertanense. Um enorme golo, daqueles que levantam bancadas.



Ferreyra

Facundo Ferreyra jogou toda a segunda parte. Teve poucas bolas, é verdade, mas as que lhe chegaram não tiveram sequência. Foi quase um corpo estranho numa equipa que teve bons momentos.



Sem problemas

Manuel Oliveira acompanhou o jogo de perto e acertou mais do que errou, casos dos cartões amarelos que exibiu. Nos lances dos dois golos bem anulados ao Benfica teve a preciosa ajuda dos seus assistentes, que assinalaram de pronto foras de jogo que existiram.



EM DESTAQUE

Yuri Ribeiro

Bom trabalho. Participou em algumas das jogadas mais interessantes do Benfica. E teve um papel fundamental no 1-0, ao ir à linha de fundo centrar para Zivkovic rematar e Rafa faturar na recarga.



Corchia

Certinho. Na estreia jogou os 90’ e mostrou algum trabalho. Bem a defender. Foi muitas vezes para a frente ajudar a equipa a cercar a área do Sertanense.



Jota

Outro estreante. Aos 19 anos mostrou alguns pormenores interessantes - sempre que teve bola só teve olhos para a frente. E até esteve numa jogada na área em que ganhou um canto.

O Benfica não teve esta quinta-feira muitas dificuldades para bater o aguerrido Sertanense, por 3-0, num jogo da Taça de Portugal que fica marcado pelo regresso aos golos de Jonas - não marcava desde o dia 13 de maio, ou seja, há mais de cinco meses - e pelo golão de Gedson.A partida começou com as águias a terem bola, mas a falharem inúmeros passes no meio campo, pelo que só num livre de Zivkovic criaram perigo: Jonas cabeceou um tudo nada por alto. A partir dos 12 minutos, o Sertanense sacudiu a pressão e equilibrou a contenda, sem incomodar Svilar (só viu um livre direto de Kevin sair por cima da barra).Perto da meia-hora, as águias voltaram a dominar a seu bel prazer e Rafa, após um bom entendimento com Yuri Ribeiro, surgiu na área sem oposição a rematar por alto. Logo a seguir, Jonas obrigou Rafa Costa a defesa apertada.Adivinhava-se o golo, que acabou por surgir aos 35’: centro de Yuri, na esquerda, para Zivkovic estourar na área; Rafa Costa sacudiu para a frente e Rafa apareceu que nem um foguete entre os centrais a faturar.A 2ª parte foi melhor, sobretudo na qualidade futebolística apresentada pelo Benfica e, a espaços, pela boa réplica do Sertanense. Os encarnados dominaram mais e chegaram ao 2-0 por Gedson, num monumental pontapé fora da área.A equipa da Sertã reagiu de imediato e Svilar teve de aplicar-se a fundo para desviar para canto um tiro, fora da área, de Hugo Barbosa.O 3-0 foi obra de Jonas, na área, num remate à meia-volta, após bom trabalho de Yuri Ribeiro. E o Sertanense só não sofreu mais, porque Rafa Santos defendeu um bom remate de Samaris e viu novo disparo do grego sair a rasar o poste direito.