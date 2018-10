Sertanense 0 - 1 Benfica

Acompanhe ao minuto o jogo que abre a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

19:52

40' - Rúben Dias sobe à área adversária para a cobrança de um livre do lado direito do atque benfiquista e falha o golo de cabeça por muito pouco.



35' - GOLO DO BENFICA. Rafa aparece oportuníssimo a fazer a recarga ao remate de Zivkovic, que o guardião Rafa Santos defendeu para a frente, deixando a bola à mercê do extremo benfiquista.



35' - Sertanenense ganha livre direto à entrada da área do Benfica. Kevin Pina bate o livre em jeito, com a bola a sair ligeiramente por cima



32' - Jonas aparece na área em posição de finalizar, mas permite a defesa de Rafa Santos.



31' - Zivkovic tenta a sua sorte após bom passe de Gabriel, mas o remate rasteiro sai ao lado da baliza de Rafa Santos.



29' - Grande oportunidade para o Benfica. Rafa apanha um cruzamento que sobrou para o segundo poste e dispara de primeira, mas a bola sai por cima, a rasar a barra.







26'- Benfica tenta várias jogadas pelo lado esquerdo do ataque, mas a bola não chega à área com perigo.



22' - Rafa tem uma boa incursão pela esquerda e consegue o cruzamento para a área, mas a bola vai para uma zona onde só há defesas da Sertã.



19' - Benfica joga com pouca intensidade e o Sertanense vai conseguindo anular os ataques dos encarnados.



15' - Ricardo Pires tenta escapar a Rúben Dias, mas acaba por fazer falta sobre o defesa do Benfica.



13' - Sertananse chega à área do Benfica após jogada com vários passes, mas s equipa não consegue arranjar espaço para o remate.



10' -Jonas aparece solto na área adversária em boa posição para cabecear, mas a bola sai por cima da baliza. Brasileiro sai queixoso do lance, depois de ter acertado no esférico com o nariz.







7' - Tiago Baptista conduz jogada de ataque do Sertanense, mas é derrubado por Alfa Semedo, já no meio campo do Benfica.



4' - Jonas mete a bola dentro da baliza do Sertanense, mas o lance é anulado por fora de jogo. O brasileiro aparecia muito oportuno a aproveitar a recarga a um bom remate de Rafa, que Rafa Santos deixou escapar.







0' - Começa o jogo no Estádio Cidade de Coimbra



O estádio Cidade de Coimbra recebe esta quinta-feira o primeiro jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, que vai opôr o Sertanense, clube do Campeonato de Portugal, ao Benfica.



Já é conhecido o onze do Benfica:

Svilar, Corchia, Rúben Dias, Yuri Ribeiro, Samaris, Alfa Semedo, Gabriel, Gedson, Zivkovic, Rafa e Jonas.



Quanto ao Sertanense, a equipa orientada por João Manuel Pinto, antigo jogador do Benfica e do FC Porto, vai alinhar com: Rafa Santos; Tito Júnior (C), Tiago Correia, Rojas e Bruno; Kevin, Hugo Barbosa e Batista; Davou, Pereirinha e Ricardo Pires.



Rui Vitória chamou três jovens da equipa B para o jogo em que se confirma o regresso de Jonas à titularidade, depois de uma prolongada lesão.

Os defesas Ferro e Pedro Amaral e o médio ofensivo Jota integram a lista para o encontro desta quinta-feira e podem vestir pela primeira vez a camisola da equipa sénior do Benfica em jogos oficiais. Também o guarda-redes Bruno Varela e do lateral Corchia podem cumprir em Coimbra os primeiros minutos da época ao serviço dos 'encarnados'.O desafio está marcado para as 20h45 de quinta-feira, no Estádio Cidade de Coimbra.