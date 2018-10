Jonas aponta à titularidade no jogo da Taça

Avançado brasileiro não é titular desde 13 de maio e esta época só jogou 28 minutos. Águias gerem débil condição física do avançado.

Por Mário Figueiredo | 02:35

Jonas prepara-se para regressar à titularidade na equipa do Benfica no jogo de hoje (20h45, RTP 1) da 3ª eliminatória da Taça de Portugal com o Sertanense, numa partida que terá lugar no estádio Municipal de Coimbra.

O avançado brasileiro, de 34 anos, deverá assim voltar ao onze depois de um afastamento de seis meses. A última vez que Jonas foi titular em jogos oficiais foi no dia 13 de maio último, quando marcou o golo da vitória do Benfica frente ao Moreirense (1-0).

O processo da renovação de contrato e algumas lesões na zona lombar, contudo, encarregaram-se de o afastar da equipa, tendo efetuado apenas dois jogos para o campeonato, num total de 28 minutos. Muito pouco para um jogador que tem sido preponderante nas últimas campanhas das águias. Chegou em 2014/15 e em 154 jogos marcou 122 golos.

Rui Vitória admitiu ontem na antevisão do jogo mudanças na equipa frente ao Sertanense, mas não confirmou a titularidade de Jonas: "Está convocado, amanhã [hoje] veremos." "As escolhas estão relacionadas com o adversário e com o contexto em que estamos inseridos: jogadores que regressam das seleções, alguns com limitações, e outros que precisam de ritmo de jogo. A escolha da equipa obedece a vários aspetos. De qualquer forma, a equipa que iremos formar para este jogo será a que me daria garantias noutra qualquer competição em que estamos inseridos", assegurou o técnico da equipa da Luz.

Segundo o CM apurou, a inclusão de Jonas a titular visa não só a possibilidade de este ganhar ritmo, mas também testar a condição física do avançado em competição. Outro aspeto que os responsáveis das águias vão estar atentos é à análise profunda dos tempos de recuperação de Jonas após o jogo para determinar a sua utilização e gerir com ‘pinças’ a débil condição física do brasileiro, marcada por lesões na zona lombar e costas.



Rui Vitória e a saída: "vivo o dia a dia"



Rui Vitória a respondeu ao ex-dirigente António Carraça, que disse que o ciclo do técnico terminava no fim do contrato: "Eu sei lá quando vou sair... Vivo o dia a dia de forma permanente e vou continuar assim." O técnico revolucionou os convocados para o jogo desta quinta-feira, tendo chamado Samaris e os jovens Ferro, Pedro Amaral, Jota, Yuri Ribeiro (equipa B). Isto depois de Luís Filipe Vieira ter pedido a integração de mais jovens na equipa.