"Vieira estava com medo de ser preso", diz Francisco J. Marques

Presidente do Benfica pediu para ser ouvido no âmbito dos processos E-Toupeira, E-Mails e Operação Lex.

10:45

Francisco J. Marques revelou esta terça-feira, no Porto Canal, que Luís Filipe Vieira terá pedido para ser ouvido no âmbito dos processos E-Toupeira, E-Mails e Operação Lex. Segundo a análise feita pelo diretor de comunicação dos dragões, este movimento do presidente do Benfica ter-se-á devido ao facto de este "ter medo de ser detido".



"No dia 29 de março de 2018, através do seu advogado, Luís Filipe Vieira fez um requerimento em que se diz perseguido pelas notícias. E depois diz: 'Por estas razões o requerente considera urgentíssimo apresentar-se presencialmente perante vossa excelência, de modo a prestar declarações assim como colaborando na descoberta da verdade o mais rapidamente possível, quer sobre estes autos ou outros casos ou processos…' Os três processos, não é difícil perceber que são E-Toupeira, E-Mails e Operação Lex", começou por revelar.



"Depois, requere-se que, ele e o advogado, 'sejam notificados com o mínimo de antecedência razoável, ambos se comprometem a estar no dia e local designado para o efeito'. E prossegue: 'A este propósito, há que referir, que tendo-se presente o exposto, não pode haver razões fundadas para não se considerar que o requerente não se apresentará voluntariamente, pelo que qualquer futuro no sentido da limitação da liberdade pessoal do requerente com o alegado fim de que ele se furte a estar ao dispor das autoridades, não poderá ser considerado ileal'…", deu conta J. Marques, que depois explicou aquilo que este movimento quererá dizer no seu entendimento, chegando mesmo a comparar a ação do líder do Benfica àquilo que Bruno de Carvalho fez recentemente, ao apresentar-se para prestar depoimento no DIAP e DCIAP.



"O que isto quer dizer? Que Luís Filipe Vieira estava com medo de ser preso e fez o que Bruno de Carvalho fez na semana passada. Só que fez isto com uma agravante. Queria ser ouvido, queria ser ouvido sobre tudo… Estava com medo de ser preso… Engraçado que depois deste requerimento nunca quis ser ouvido e andou a gozar com o Ministério Público. Convém recordar que no dia em que o Ministério Público aceita que outros administradores da SAD fossem lá para a SAD ser considerada arguida, ele teve alta no hospital."