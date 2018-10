Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Sentimo-nos humilhadas”, dizem adeptas do FC Porto sobre revista na Luz

Mulheres contam ao CM que foram alvo de revista abusiva no estádio do Benfica.

Por Manuel Jorge Bento | 01:33

O que se passou domingo, na revista aos adeptos do FC Porto extravasou em muito o profissionalismo. Ficámos completamente expostas, em roupa interior, e tínhamos dezenas de adeptos a ver. Foi vergonhoso. Sentimo-nos humilhadas", conta ao CM Paula Marques que, juntamente com Patrícia Barbosa, apresentou queixa na PSP contra a revista abusiva de que dizem ter sido alvo, à entrada do Estádio da Luz, para o clássico.



"À Patrícia, levantaram a camisola, só isso já não podem fazer porque a apalpação tem de ser por cima da roupa, mandaram-na abrir as pernas e magoaram-na. A mim, deixaram-me de roupa interior à mostra e disseram-me ‘Então para a próxima não traga soutien’.



Ainda meteram as mãos dentro das calças", descreve a adepta portista. "Agradeço que haja uma revista minuciosa para nossa proteção, até porque já levei com estilhaços de um petardo, mas assim não", afirmou.



As amigas identificaram o número do colete da funcionária da Prosegur que as revistou e apresentaram queixa. "Isto aconteceu a adeptos femininos e masculinos. Há vários relatos. A revista foi um abuso e, nos próximos dias, sabemos, haverá mais queixas", referiu Paula Marques, revoltada.



PORMENORES

"Agressão sexual"

O FC Porto avançou com uma queixa para as instâncias desportivas contra o que Francisco J. Marques classificou como "agressão sexual".



Queixa investigada

A queixa apresentada à Polícia de Segurança Pública de Carnide pelas duas adeptas do FC Porto deverá, agora, ser investigada pelo Ministério Público.