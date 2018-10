Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto apresenta queixa contra as revistas à entrada do Estádio da Luz

Emblema azul e branco demonstrou desagrado às instâncias desportivas.

O FC Porto avançou com uma queixa para as instâncias desportivas contra as revistas realizadas aos adeptos azuis e brancos à entrada do Estádio da Luz.



O anúncio foi feito nas redes sociais por Fernando Saúl, oficial de ligação aos adeptos, que confessou ter recebido inúmeros relatos face ao sucedido.



Numa publicação em que começa por agradecer a todos os que estiveram presentes no reduto do Benfica para apoiar o FC Porto, o speaker dos dragões apelida de "vergonhosa" toda a situação que marcou a entrada das claques azuis e brancas na Luz, revelando que muitos adeptos terão, inclusive, apresentado queixa na esquadra de Carnide perante os acontecimentos referidos.