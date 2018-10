Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica multado por passar música de touradas após clássico

Clube vai ter de pagar 765 euros por não terem respeitado "os deveres de correção a urbanidade".

16:33

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF condenou o Benfica a pagar 765 euros pela música da tourada que passou nos altifalantes do Estádio da Luz após a vitória por 1-0 sobre o FC Porto. Segundo o mapa de castigos, os encarnados violaram os "deveres de correção a urbanidade".



A pena resulta do relatório do delegado da Liga, que escreveu o seguinte: "Depois do jogo ter terminado e quando as equipas regressavam aos balneários, foi difundida através da aparelhagem sonora do estádio um música do género 'Paso Doble' (Estilo musical utilizado nas corridas de touros)."