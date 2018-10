Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória fala de "garra e determinação", Conceição espera que esta seja "a última derrota"

Treinadores reagem à vitória do Benfica sobre o FC Porto no Estádio da Luz.

22:19

Feliz pelo triunfo do Benfica diante do FC Porto, Rui Vitória elogiou a atuação dos seus pupilos ante o rival da Invicta, considerando que o 1-0 acabou por ser um resultado justo.



"Sabíamos que o jogo iria ter esta dificuldade, porque do outro lado estava um FC Porto que se bate bem e procura a profundidade nas costas da defesa. Sabíamos disso e a equipa teve de adaptar. Esperámos o momento para ganhar e na segunda parte, a partir de uma oportunidade que o Casillas defendeu, o ficou todo do nosso lado até à expulsão de Lema", começou por dizer, à BTV.



"Ganhámos como tinha de ser ganho. Foi uma vitória justa, para terminar uma semana... Foi o 14.º jogo em mês e meio, com seis jogos europeus e deslocaçõess difíceis. Estamos na frente, como queríamos, e tenho de dar os parabéns aos meus jogadores, pois jogar a este nível de forma permanente não é fácil. Pela segunda vez ficamos com menos um e ganhámos de novo, por isso os meus jogadores merecem os maiores elogios"



"Fica a confiança pela vitória, da consistência pelo trabalho, de não vacilar perante os dissabores. É uma dose de confiança por ter sido uma vitória frente a um adversário forte. Vamos para a paragem na primeira posição e dentro da Champions, como tínhamos previsto. Estamos satisfeitos e sentimos que é o repor da verdade da nossa época"



"Foi uma vitória à Benfica, de garra e determinação, a acreditar até ao limite. Sabemos que para a reconquista há passos a dar, temos de ir jogo a jogo, com uma equipa unida, com todos a participar nas vitórias. Todos devem ir para casa a sentir que colaboraram, pois se todos ajudarem iremos tornarmo-nos mais fortes e os adversários mais fracos"



Conceição quer fazer desta "a última derrota no campeonato"

Sérgio Conceição reconheceu que o FC Porto "podia ter feito mais" na Luz mas mostrou-se confiante que a derrota por 1-0 não vai abalar a equipa.



"Foi um jogo como esperava, extremamente competitivo, as equipas conhecem-se bem, naquilo que eram os pontos fortes. Na primeira parte, tivemos algumas situações no último terço que devíamos ter decidido de outra forma, e o Benfica não chegou com perigo à baliza. O Benfica entrou forte na segunda parte, houve um pendor mais forte nos primeiros 25 minutos da segunda parte, e depois, na parte final do jogo, jogámos com algum perigo junto da baliza adversária. Depois da expulsão, criámos algumas situações para marcar, que poderia dar o empate, que seria o resultado mais justo", disse.



O treinador enalteceu a união da equipa. "Não gostamos de perder. Somos os campeões nacionais com muito mérito e vamos lutar muito pelo bicampeonato. Estamos habituados a vitórias, não o conseguimos hoje, mas o campeonato é longo e vamos ser uma equipa competitiva até ao final. Temos um grupo de jogadores que sente que podíamos ter feito mais para conseguir os 3 pontos".



Conceição deixou uma mensagem de tranquilidade. "Talvez esta tenha sido a última derrota no campeonato. Conheço os jogadores que tenho e estamos desiludidos, mas acredito que vamos fazer um bom campeonato e vamos lutar até ao final. somos uma equipa de gente que sabe o que quer. Os jogadores são sérios e isso deixa-me tranquilo", afirmou em declarações à BTV.



Por fim deixou uma palavra para a equipa de arbitragem: " Um jogo que não foi fácil, de muitos duelos e disputa de bola, num ambiente sempre difícil, mas dou os parabéns porque não foi pelo árbitro que o Porto perdeu o jogo."