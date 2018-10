Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica e FC Porto defrontam-se na Luz com os olhos postos na liderança

Águias recebem Dragões este domingo.

Por Lusa | 12:24

Fábio Veríssimo vai arbitrar partida entre Benfica e FC Porto



Fábio Veríssimo foi o árbitro nomeado este domingo para o Benfica-FC Porto desta tarde, jogo da 7.ª jornada da Liga NOS que acontece no estádio da Luz, às 17h30.



Liderança em jogo



Benfica e Fc Porto defrontam-se numa jornada em que a liderança da prova estará em jogo.



Depois do empate no sábado do Sporting de Braga, líder isolado da prova, na receção ao Rio Ave, 'dragões' e águias' ficaram com a possibilidade de subirem ao comando da prova.



No caso do campeão nacional, um triunfo em casa do rival significará a liderança isolada da prova, já que arrancou para esta jornada a apenas um ponto dos bracarenses, enquanto o Benfica também subirá à liderança em caso de vitória, mas neste caso com o mesmo número de pontos dos 'arsenalistas', com os 'encarnados' em vantagem na diferença de golos.



Em outro jogo desta sétima jornada, o Sporting desloca-se a Portimão com a possibilidade de, caso vença, tirar dividendos do resultado do encontro da Luz.