Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três adeptos do FC Porto detidos por tráfico de droga antes do clássico

Estádio da Luz recebe o jogo entre Benfica e os azuis e brancos.

15:20

Três adeptos foram detidos este domingo por tráfico de droga na claque do FC Porto antes de partirem, distribuídos em 20 autocarros, para o Estádio da Luz, onde o Benfica mede forças com os azuis e brancos.



A PSP considera que este é uma partida de risco máximo.



Recorde-se que o Benfica e o FC Porto medem forças e lutam pela lideraça no campeonato.