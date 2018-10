Google diz que notificou utilizadores de blogs cuja identificação deu ao Benfica

Em causa os blogues que divulgaram emails que terão sido roubados aos encarnados.

21:44

Como o 'New York Times (NYT)' deu conta na quarta-feira passada, o

Benfica pediu à Google

a identificação de vários responsáveis por blogues que publicaram e divulgaram ficheiros confidenciais presentes nos vários casos em que as águias estão envolvidas.



Uma semana depois, as águias dão conta da existência de um acordo com o gigante tecnológico americano que aloja esses sites e adiantam ainda que em tempo "oportuno" serão divulgadas "as iniciativas que a nível judicial serão tomadas tendo em conta a prática dos crimes cometidos."

Em causa está a divulgação dos emails por parte de três blogues. O acordo com a Google foi assinado no estado da Califórnia. De acordo com o CM

, "os encarnados desistiram da ação contra a gigante tecnológica e em troca receberam os elementos identificativos sobre os autores dos blogs que nos últimos meses têm tornado públicos os mails roubados ao Benfica".

A Google adotou, pela primeira vez, uma posição pública relativamente às notícias em torno do alegado acordo com o Benfica, confirmado esta quarta-feira pelas águias so Record."A Google respeita a lei e está a agir em conformidade com um processo legal válido nos EUA. A Google notificou os utilizadores envolvidos que tiveram a oportunidade de contestar o processo legal num tribunal norte-americano", adiantou fonte da gigante tecnológica norte-americana.