Jorge Jesus exige uma revolução no Flamengo

Jorge Jesus exige uma revolução no futebol do Flamengo para ganhar o campeonato, a Taça Brasil e a Taça Libertadores, apurou oQuer mudar tudo. Já visitou o centro de treinos do clube e impõe mudanças no tamanho da relva, no departamento médico e até na decoração do balneário, tal como já tinha feito em Alcochete, quando assumiu o comando técnico do Sporting.Definiu também as seis posições que pretende reforçar e apresentou uma lista de potenciais reforços a Marcos Braz, vice-presidente e homem forte para o futebol.Jesus assistiu na última madrugada ao clássico Flamengo–Fluminense, no Estádio do Maracanã, e vai assistir também ao jogo com o Alagoano, na próxima quarta-feira, em Brasília. São dois jogos para tirar as últimas dúvidas.Quer dois laterais (direito e esquerdo), um central, dois médios (defensivo e ofensivo) e um avançado. Quanto a dinheiro para gastar, não há um limite definido para a revolução de Jesus, que exige para vencer todas as competições.Este domingo, em declarações ao canal do Flamengo, o técnico concedeu uma entrevista de apresentação. "Nenhum treinador português ganhou tantos títulos como eu. No Brasil não sou tão conhecido como na Europa", disse.