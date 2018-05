Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Jesus ficou "desmoralizado" e "chateado" com a derrota frente ao Marítimo

Técnico considerou que agora o importante é recuperar a equipa para a final da Taça de Portugal.

13.05.18

O treinador do Sporting afirmou este domingo que se sente "desmoralizado" e "chateado" com a derrota sofrida na última jornada da I Liga de futebol e considerou que agora o importante é recuperar a equipa para a final da Taça de Portugal.



"Este era um jogo que ditava o segundo lugar e a possibilidade de estar na 'Champions', e no qual dependíamos de nós. Acabo o jogo e sinto-me chateado e desmoralizado por não ter atingido o objetivo da segunda posição", disse Jorge Jesus, em declarações à Sport TV.



O Sporting perdeu hoje por 2-1 na Madeira, frente ao Marítimo, em jogo da 34.ª e última jornada da liga, falhando o segundo lugar, e o acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.



Jorge Jesus admitiu que o Sporting "nunca conseguiu criar dinâmicas ofensivas" e "falhou na qualidade técnica e ofensiva".



Depois de terem estado a perder por 1-0 na sequência de um golo de Joel, os "leões" empataram aos 32, por Bas Dost, mas acabaram por sofrer um golo já nos descontos (90+2), apontado por Ghazaryan.



"Tínhamos de fazer uma segunda parte melhor para podermos sair daqui com uma vitória, que era só o que interessava", disse o técnico, que lamentou o facto de ter sido obrigado a substituir Piccini, aos 83 minutos, por lesão.



"Ele estava a dar alguns sinais de que não estava bem, mas dizia que estava bom, queimei uma substituição numa altura em que tinha de ter outra alternativa, isso tirou-nos alguma capacidade", disse.



Jorge Jesus afirmou que a equipa "ficou abalada, sentiu muito a derrota e a forma como os adeptos não gostaram da derrota", mas já pensa na final da Taça de Portugal, agendada para o próximo domingo frente ao Desportivo das Aves.



"Temos de recuperar todos. No domingo, temos uma final. Tenho de recuperar esta equipa com o carinho de todos e dos adeptos", referiu.



A derrota na Madeira, aliada ao triunfo do Benfica frente ao Moreirense (1-0), deixou o Sporting na terceira posição, a três pontos dos 'encarnados'.