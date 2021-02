Jorge Jesus regressa ao banco do Benfica frente ao Famalicão

Jorge Jesus vai regressar ao banco do Benfica já esta segunda-feira, diante do Famalicão.O Sport Lisboa e Benfica informa que Jorge Jesus vai estar amanhã no Estádio da Luz a comandar a equipa no jogo contra o Futebol Clube de Famalicão.O treinador realizou ao longo do dia vários exames no Hospital da Luz que comprovaram uma melhoria substancial do seu quadro clínico face à infeção respiratória por SARS-CoV-2, contraída no final do mês de janeiro.Após ter apresentado uma ausência de sintomas nos últimos três dias, Jorge Jesus estará de regresso ao banco do Benfica no primeiro jogo da segunda volta do Campeonato.Em atualização