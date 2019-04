Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Mendes trava nova cláusula de João Félix

Super agente está em Turim para negociar o jovem craque com a Juventus já para a próxima temporada.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 01:30

Jorge Mendes está a travar a renovação de João Félix com o Benfica e o aumento da cláusula de rescisão de 120 milhões de euros para 200 milhões, apurou o CM.



O super agente, que está a tratar de uma possível venda do jovem craque - que é representado pelo empresário Pedro Cordeiro - vai estar reunido hoje com responsáveis da Juventus , em Turim. Os italianos querem tentar garantir já João Félix para a próxima temporada.



A imprensa transalpina diz mesmo que a vontade do avançado, de 19 anos, em jogar ao lado do ídolo Cristiano Ronaldo pode ser decisiva para que o negócio seja concretizado nas próximas semanas e sempre por um valor perto da cláusula de rescisão.



Contudo, o presidente das águias, Luís Filipe Vieira, espera ainda convencer o jogador e o seu representante a renovar o contrato com nova cláusula de rescisão, que poderia possibilitar a curto prazo um encaixe financeiro ainda maior dado o potencial que Félix tem evidenciado esta temporada (18 golos em 37 jogos na temporada de estreia).



A vontade da SAD passa também por manter o jovem por mais tempo, mas este cenário é cada vez mais uma miragem dado o assédio de que tem sido alvo.



A Juventus quer nesta altura assegurar um dos jogadores mais promissores do futebol europeu e ganhar a corrida ao Real Madrid. O emblema espanhol, aliás, tem -se movimentado nas últimas semanas no sentido de ganhar a corrida pelo jogador.



A vontade de João Félix será sempre decisiva no final - já manifestou o desejo de continuar na Luz, mas a pressão do mercado e as boas exibições podem levá-lo a deixar os encarnados já no próximo verão.



Barcelona, Manchester United, Manchester City, Atlético Madrid e Bayern Munique também já perguntaram pelo avançado que chegou ao Seixal em 2015 proveniente do FC Porto.



PORMENORES

City de olho em Florentino

O Man.City está de olho em Florentino. Segundo o site ‘Calciomercato’, a equipa inglesa quer um substituto para Fernandinho que está de saída. Florentino (19 anos) tem contrato até 2023 e uma cláusula de 60 milhões.



Paciência avisa

"Estamos na corrida. Jogar em casa frente aos nosso adeptos é importante. Vamos provar que temos caráter e paixão", disse Gonçalo Paciência avançado do E. Frankfurt, adversário do Benfica na Liga Europa (águias venceram 4-2 na 1ª mão).



Grimaldo trava euforia

"Grande vitória da equipa, continuamos a trabalhar", escreveu ontem o espanhol Alex Grimaldo nas redes sociais.