Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Peseiro recusou Fábio Coentrão no Sporting

Jogador português é o mais recente reforço do Rio Ave.

23:39

José Peseiro, treinador do Sporting, recusou o regresso de Fábio Coentrão para o clube leonino e, depois de durante a tarde desta sexta-feira ter havido negociações, o técnico dos leões não quis que o jogador voltasse ao Sporting, tendo assinado pelo Rio Ave.



Fábio Coentrão não escondeu a mágoa por, segundo o próprio, não ter sido abordado pelo Sporting para reforçar os leões tendo em vista esta temporada. O lateral-esquerdo, que rescindiu com o Real Madrid, foi contactado pelo Record no sentido de explicar por que motivo não foi para Alvalade, pese o noticiado interesse dos leões nos seus préstimos



"Fiquei à espera até hoje da chamada do clube, pelo qual dei tudo o que tinha o ano passado, e até ao dia 31 recebi zero chamadas. É triste...", lamentou o internacional português em declarações exclusivas ao Record.



"Depois disto, percebi que precisava de ser feliz e perdi muito dinheiro para obter essa felicidade no clube que realmente sempre foi correto e fiel comigo. Mas não há dinheiro que pague esta felicidade. Nasci pobre, não me importo de morrer pobre", finalizou Coentrão.