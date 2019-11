Juventus, sem Ronaldo, vira resultado e vence Atalanta por 3-1

A Juventus, sem Cristiano Ronaldo, venceu este sábado a Atalanta por 3-1, com um 'bis' de Higuain e um golo de Dybala, num jogo da 13.ª jornada da Liga italiana de futebol em que esteve em desvantagem.

A jogar em casa, a Atalanta, que poderia ter inaugurado o marcador aos 18 minutos, quando Musa Barrow falhou uma grande penalidade, colocou-se em vantagem aos 56 minutos com um golo de Robin Gosens.

O avançado argentino Gonzalo Higuain esteve nos três golos da formação orientada por Maurizio Sarri, marcando aos 74 e 82, e fazendo a assistência para o seu compatriota Dybala marcar o terceiro, já em tempo de descontos, aos 90+2.

Cristiano Ronaldo não foi convocado para a deslocação a Bergamo por, segundo o treinador da Juve, não ter regressado nas melhores condições físicas dos dois compromissos da seleção, frente à Lituânia e ao Luxemburgo.

A octocampeã Juventus mantém a liderança isolada da prova, com 35 pontos, mais quatro do que o Inter Milão, que ainda este sábado visita o Torino, enquanto a Atalanta ocupa a sexta posição, a última 'vaga' europeia, com os mesmos pontos (22) da Roma, de Paulo Fonseca, que tem menos um jogo.