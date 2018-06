Irmã do craque reagiu assim ao desempenho de CR7 contra a Espanha.

15.06.18

Quem manda caralho vamos Portugal Uma publicação partilhada por Elma Aveiro (@elma_oficial) a 15 de Jun, 2018 às 12:46 PDT

Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, rendeu-se à exibição do craque no encontro desta sexta-feira,, uma partida em que o capitão da Seleção Nacional marcou os três golos de Portugal."Bendita a mãe que te pariu", escreveu a cantora.A irmã do craque sublinhou a importância de Ronaldo na seleção nacional com hashtags como "que seria deles" e "que seria de nós".Também Elma quis celebrar o momento nas redes sociais afirmando que Cristiano é que "manda".