Klopp deixa o Liverpool no final da época: "Compreendo que possa ser um choque para muitas pessoas"

O Liverpool anunciou esta sexta-feira que Klopp vai deixar o clube no final da temporada, uma decisão que foi tomada pelo técnico e comunicada aos donos do clube. Em entrevista aos meios oficiais do Liverpool, o alemão admitiu que esta decisão possa ser uma surpresa.



"Compreendo que seja um choque para muitas pessoas neste momento quando o ouvem pela primeira vez, mas é óbvio que posso explicar, ou pelo menos tentar explicar", começou por referir.





E prosseguiu: "Adoro tudo o que se refere a este clube, a esta cidade, aos nossos adeptos, adoro a equipa, adoro os funcionários. Adoro tudo, mas de facto estou convencido de que é decisão que tenho de tomar. É que estou a ficar sem energia. Não tenho nenhum problema agora, obviamente, já sabia que teria de o anunciar a dada altura, mas agora estou absolutamente bem. Sei que não posso fazer o mesmo trabalho vezes sem conta"."Depois dos anos que passámos juntos e depois de todas as coisas que passámos juntos, o respeito por vocês cresceu, o amor por vocês cresceu e o mínimo que vos devo é a verdade e esta é a verdade", disse ainda Klopp.O treinador alemão explicou que a decisão já estava tomada desde novembro: "Já disse ao clube em novembro. Tenho de explicar que o trabalho que faço é visto de fora, mas a maior parte das coisas acontece em torno deste tipo de situações. Isso significa que uma época começa e já se planeia praticamente a seguinte. Quando nos sentámos a falar sobre possíveis contratações e sobre o próximo estágio de verão surgiu o pensamento: 'Já não tenho a certeza de que estarei aqui'. É óbvio que comecei a pensar nisso. Não começou nessa altura, mas é claro que a época passada foi muito difícil e que houve momentos em que, noutros clubes, provavelmente a decisão teria sido: 'Vá, muito obrigado por tudo, mas se calhar devíamos separar-nos aqui ou acabar aqui'. Aqui, obviamente, isso não aconteceu".Klopp deixou ainda garantias para o resto da temporada: "O mundo exterior quer usar esta decisão, rir-se dela, perturbar-nos. Somos o Liverpool, passámos por coisas mais difíceis juntos. E vocês passaram por coisas mais difíceis antes de eu chegar. Vamos fazer disso um ponto forte. Isso seria muito fixe. Vamos tirar o máximo partido desta época e ter mais uma coisa para sorrir quando olharmos para trás no futuro".Recorde-se que Klopp no comando técnico do Liverpool desde 2015 e que ao serviço dos reds venceu uma Premier League, uma Liga dos Campeões, uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga, uma Supertaça Europeia e um Mundial de clubes.