Lateral Saidy sem o aval de Sérgio Conceição

Lateral-direito suíço chegou ao Dragão sem o consentimento do treinador portista.

08:19

A contratação do lateral-direito Saidy Janko não teve o aval de Sérgio Conceição, apurou o CM. O defesa suíço integra a comitiva que esta segunda-feira chegou ao Algarve, mas ainda não é certa a sua presença no plantel do FC Porto na versão 2018/2019.



Com Maxi Pereira e João Pedro confirmados, o espaço do suíço acaba por ficar reduzido. Este foi um dos episódios que criaram algum mal-estar entre a estrutura técnica e a SAD. Outro ponto que tem deixado o técnico descontente é a política de contratações.



Sérgio Conceição já queria ter ao seu dispor dois novos defesas-centrais de qualidade que fizessem esquecer o espanhol Marcano e o mexicano Reyes.



Nesta altura só Felipe dá garantias para o lugar, embora nos 27 que seguiram viagem desde o norte estejam os centrais Chidozie e Diogo Leite.



O técnico portista já fez saber que esse é o setor mais necessitado e as interrogações quanto às contratações de Mbemba e Militão estão a aumentar a ansiedade do técnico, que já leva mais de dez dias de trabalho.



As boas notícias acabaram por ser as renovações previstas de Brahimi e de Marega.



Adrián Lopez em destaque

Adrián López tem sido um dos destaques do arranque dos trabalhos do FC Porto. O avançado espanhol, que esteve cedido ao Deportivo, tem-se mostrado ao técnico portista que acredita que o jogador pode integrar-se bem no modelo de jogo da equipa.



Lopez realizou na época passada na Liga espanhola 31 jogos tendo apontado 9 golos.



Teste hoje com o Portimonense

O FC Porto tem hoje (20h30) o primeiro teste mais a sério desde o início dos trabalhos. O opositor é o Portimonense, equipa que terminou a última época no 14º lugar da Liga.



Ainda no Algarve, os dragões defrontam dia 20 os franceses do Lille e os ingleses do Everton (22).