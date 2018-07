Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casillas aponta erros de arbitragem na final do Mundial2018

Guarda-redes afirma que o vídeo-árbitro não esteve bem nas duas jogadas.

23:28

Iker Casillas considera que houve erros de arbitragem nos lances dos dois golos da França na primeira parte da final do Mundial 2018. O guarda-redes do FC Porto é da opinião de que o vídeo-árbitro não esteve bem nas duas jogadas, ora por omissão, ora por má avaliação.



"Sinceramente, não entendo muito bem o uso do vídeo-árbitro. O árbitro assinala uma falta que não é sobre Griezmann. Na sequência, golo da França e não acontece nada", afirmou o espanhol na análise ao autogolo de Mandzukic, que adiantou os gauleses.



Sobre o penálti concretizado por Griezmann, que fez o segundo dos 'bleus', Casillas apontou "outro erro": "Perisic não podia tirar a mão. O Matuidi quer cabecear, mede mal [a trajetória] e não toca com a cabeça. A bola vai ter com Perisic. Para mim não é penálti."