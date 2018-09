Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leão paga 2,57 milhões de euros em comissões

Nove negócios tiveram comissões, mas há quatro jogadores dos sub-23 e um lesionado. Jatobá nem está inscrito mas cláusula pode custar 1,5 milhões.

Por Mário Figueiredo | 08:41

O Sporting pagou 2,57 milhões de euros em comissões pelas contratações de nove reforços, sendo que cinco deles ainda nem se estrearam na equipa principal.



Segundo os valores revelados pelo Sporting à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a maior verba foi paga por Abdoulay Diaby (Club Brugges), que ficou em um milhão de euros, a que se juntam os 4,5 milhões da transferência. Já o defesa-central Marcelo (Rio Ave) chegou a custo zero a Alvalade mas a comissão desse negócio foi de meio milhão de euros. Gudelj (300 mil) e Viviano (200 mil) completam o leque de jogadores que já alinharam pelos leões nesta temporada.



Já Marco Túlio (100 mil), Mees de Wit (150 mil), João Queiroz (150 mil) e Paulo Paula (20 mil), que estão na equipa de sub-23, e Sturaru (150 mil), que chegou por empréstimo da Juventus mas recupera de uma intervenção cirúrgica, completam as contas.



Curioso é ainda o facto de Jatobá, jogador contratado ao FC Dunav a custo zero, ter uma cláusula por objetivos que pode obrigar os leões a pagarem 1,5 milhões de euros em comissões. Trata-se de um jogador que nem sequer figura na equipa de sub-23 dos leões.

Ao todo, o Sporting gastou nos reforços 21,75 milhões de euros e encaixou com as vendas 27,35 milhões de euros, incluindo os 16 milhões de William.



Varandas no treino

Frederico Varandas marcou esta quarta-feira presença no primeiro treino do Sporting após a derrota em Braga (0-1). O presidente leonino assistiu aos trabalhos da equipa de José Peseiro na companhia de Hugo Viana, responsável pelo mercado e relações internacionais, e o team manager Beto Severo.



O início dos trabalhos de preparação para o jogo com o Marítimo, no sábado (21h00, SportTV1), ainda não contou com os lesionados Bas Dost, Wendel e Mathieu, que fizeram tratamento.