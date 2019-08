Leilão em Madrid para contratação de Bruno Fernandes

O Atlético de Madrid juntou-se ao Real Madrid na corrida pela contratação de Bruno Fernandes ao Sporting, quando falta menos de uma semana para o fecho do mercado, apurou oCom Jorge Mendes a assumir a transferência de Bruno Fernandes, reacendeu-se o interesse dos dois rivais de Madrid. O Real precisa de um médio que agite a equipa, mas Bruno Fernandes pode não ter o estatuto de galáctico para apaziguar uma claque habituada a ganhar.Já as relações de Jorge Mendes com o Atlético de Madrid ficaram mais sólidas com a transferência de João Félix , a troco de 126 milhões de euros.Os colchoneros reforçaram-se com Herrera, que deixou o FC Porto a custo zero, mas o mexicano está longe de convencer a equipa técnica e os adeptos. A imprensa espanhola intitula mesmo: "Herrera: De capitão a zero." É aqui que pode Bruno Fernandes pode encaixar no Atlético. Além de médio-ofensivo, pode também jogar como segundo avançado.O meio-campo dos colchoneros é sólido com unidades como Koke, Saúl e Thomas, mas o médio leonino traria mais soluções ao plantel de Simeone.Além disso, os colchoneros podem colmatar o problema do ataque leonino ao incluírem neste negócio (em que Frederico Varandas pede 70 milhões de euros) um dos avançados que estão no mercado: Ángel Correa ou Kalinic.O português Gonçalo Paciência (ex-FC Porto) foi o cicerone de Bas Dost no primeiro treino do holandês no Eintracht Frankfurt. O avançado deixou marca em Alvalade e muitos amigos no balneário.Bruno Fernandes afirmou que Bas Dost "será sempre um ídolo para todos os leões e leoas". "Sei que não era a maneira que querias para te despedir, mas não tiveste tempo para dizer o que querias a todo o universo sportinguista que tu tanto amas e a quem tu tanto deste", escreveu o capitão dos leões.