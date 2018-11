Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lenços brancos para Rui Vitória após derrota do Benfica

Jonas colocou o Benfica em vantagem (2’) mas o Moreirense deu a volta e chegou ao intervalo a vencer 3-1.

01:30

O Benfica foi esta sexta-feira humilhado pelo Moreirense, equipa que protagonizou uma reviravolta para ganhar por 3-1, no Estádio da Luz. Uma derrota que espoletou a revolta dos adeptos encarnados, que começaram a sair ao intervalo e brindaram Rui Vitória com lenços brancos, assobios e gritos de "demissão".



A noite até parecia de sonho, mas transformou-se num pesadelo. Rui Vitória apostou na dupla João Félix e Jonas a titular e o resultado foi um golo aos dois minutos. O jovem serviu Jonas que fez o seu 100º golo na Liga.



A festa foi intensa, mas durou pouco. A resposta do Moreirense chegou três minutos depois, numa traição de Chiquinho (5’), um jogador que foi contratado e dispensado pelo Benfica nesta época.



A reação das águias foi também imediata com Rafa a ver Jhonatan negar-lhe um golo em cima da linha, depois de um chapéu vistoso. O mesmo Rafa voltou a claudicar na cara do golo. Desta feita já tinha tirado o guarda-redes do caminho, mas rematou contra Ivanildo.



Como diz o povo, quem não marca... sofre. Foi o que aconteceu, primeiro por Pedro Nuno (16’) e depois por Loum (36’).

Começaram os apupos e o abandono do estádio por parte de alguns adeptos do Benfica.



A exibição não convencia ninguém e o fantasma das derrotas frescas com o Ajax e com o Belenenses estava bem presente. Afinal o Benfica não perdia três jogos seguidos desde 2010/11. Era Jesus o treinador.



Na etapa complementar, continuaram as dificuldades do Benfica em criar perigo. Havia nervos dentro e fora do campo. Os aplausos transformaram-se em assobios. Os jogadores acusaram e começaram a rematar de longa distância. Por cima.



A expulsão de Jardel complicou tudo. Jonas ainda podia ter marcado de livre, mas Jhonatan defendeu. Uma noite negra que acabou com gritos de "demissão" para Rui Vitória.



"Eu não desisto de nada por natureza"

"Percebo a frustração da bancada. Tenho de aceitar as reações das pessoas, mas eu não desisto de nada por natureza." Foi esta a reação de Rui Vitória aos assobios, lenços brancos e aos pedidos de demissão das bancadas do estádio da Luz durante e depois da derrota com o Moreirense.



O técnico recusou assim a possibilidade de deixar o comando técnico das águias depois de três desaires consecutivos. "Não fizemos aquilo que tínhamos de fazer. Não foi um jogo feliz da nossa parte. O adversário aproveitou as oportunidades que dispôs", lembrou o treinador.



"Não estivemos ao nível que deveríamos estar. Os jogadores trabalharam mas não com a clarividência esperada. Não foi um dia positivo nem de perto nem de longe", salientou o treinador das águias que voltou a ser muito contestado pelos adeptos.



A terminar, Rui Vitória deixou uma certeza: "Este grupo é um grupo unido. Trabalhámos dentro do que foi o jogo. Há que continuar o trabalho e reagir o mais rápido possível."



ANÁLISE

Ivo Vieira

O treinador do Moreirense prometeu e cumpriu. Não colocou o autocarro e até recuperou de uma desvantagem. Deu a primeira vitória do Moreirense na Luz.



Jardel e a cotovelada

Um defesa-central experiente como Jardel não pode prejudicar a equipa com uma expulsão numa altura crucial. Comprometeu qualquer possibilidade de reviravolta.



Arbitragem segura

Nuno Almeida teve uma arbitragem segura. Mostrou--se rigoroso e não se deixou influenciar pelo ambiente do Estádio da Luz. Bem ao expulsar Jardel e a mandar jogar no lance em que Cervi pede penálti. A haver falta foi fora da área.