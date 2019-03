Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leões preparam-se para contrair empréstimo de 60 milhões

Frederico Varandas já admitiu as dificuldades financeiras do Sporting.

Por A.M.P. | 06:00

A SAD leonina prepara-se para contrair um empréstimo de 60 milhões de euros junto do fundo Apollo, apurou o CM.



Este valor visa fazer face aos compromissos imediatos de tesouraria e evitar a falha no pagamento de ordenados.



Serão dadas como garantias os milhões do contrato com a NOS e está a ser equacionada a possibilidade de colocar no negócio passes de jogadores.



Os leões ficam com uma taxa de empréstimo de 15 por cento ao ano.